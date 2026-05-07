6日の勝利後に米記者が見つけた

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、敵地で行われたアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。26打席ぶりとなる安打を放つなど、4打数2安打1打点1四球の活躍で大勝に貢献した。試合後には勝利のセレブレーションに臨んだが、その右腕には連日の“激闘の跡”を覗かせていた。

大谷は前日5日（同6日）には投手として出場。敗戦投手となってしまったが、今季最長の7回を投げ、4安打2失点と好投していた。

そして迎えたこの日は打者として久々の快音を響かせて、不振を心配するファンを安心させたが、右肘には投手としての“激闘の証”がみえていた。「ドジャース・ビート」や「ESPNロサンゼルス」に執筆していたスポーツジャーナリストのエイドリアン・メディーナ氏が、勝利後の大谷の様子を投稿。大谷の右肘周辺にはコインサイズの複数のパッチが貼られていた。

「ショウヘイ・オオタニは、ドジャースの勝利後に右腕、肘にいくつかのパッチをつけています。回復用のパッチかもしれませんね？」とコメントした。投打二刀流として試合に出続けている大谷。出場しながら回復に努めていくしかないようだ。（Full-Count編集部）