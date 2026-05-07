先発は奪三振率など12球団トップを記録セ・リーグ最下位に沈む中日の投手陣において、先発と救援の成績が極端な二極化を見せている。6日の阪神戦では、先発の高橋宏斗投手が8回15奪三振2失点と力投したものの、援護なく4敗目を喫した。この結果が示すように、先発陣が球界屈指の指標を記録する一方で、救援陣が多くの項目でワースト数値を記録する、明暗がデータから浮き彫りになっている。先発陣の指標は、12球団でもトップク