ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、期間限定で販売された大ヒット商品「マッシュルーム」シリーズの最新作「マッシュルームアグリーバーガー」を5月8日から期間限定で販売します。【すごい！】「4種チーズのクラフトバンズ」って、こうなってるの？プレゼントのグッズも！新商品は、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」の「4種チーズのクラフトバンズ」を使