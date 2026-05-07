サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブル径約3.6mmの極細設計で配線しにくい場所でもすっきり設置でき、軽量で取り回しがよく持ち運びにも最適な4K/30Hz出力に対応しているHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」「500-HD037-10（1m）」「500-HD037-20（2ｍ）」「500-HD037-30（3ｍ）」を発売した。■比べてわかる、細さとコンパクトさ本製品は、従来品と比べてコネクタ部もケーブルもスリ