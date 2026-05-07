日本最大級のポーカートーナメントシリーズ「JOPT（Japan Open Poker Tour）」のトーナメント「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」の優勝会見が５月６日（水）に都内で行われ、モデルの大倉士門が登壇。集中力の持続法やリフレッシュ方法、さらにはポーカー愛を語った。「NLH Deepstack NORTH STAR Sponsored by JT」は、今年、新ブランドとなるリフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」を発表した日本たばこ産業株