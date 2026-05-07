スーパーマリオとのコラボ企画を実施■広島 10ー0 DeNA（6日・横浜）日本野球機構（NPB）の12球団は、「スーパーマリオブラザース」発売40周年を記念したコラボ企画を展開している。6日には横浜スタジアムで行われたDeNA-広島戦で、キャラクターのマリオが始球式に登場した。さらにDeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」がキャラクター帽子着用で登場したことで、ファンが「超かわいい」と悶絶している。試合前に登