スーパーマリオとのコラボ企画を実施

■広島 10ー0 DeNA（6日・横浜）

日本野球機構（NPB）の12球団は、「スーパーマリオブラザース」発売40周年を記念したコラボ企画を展開している。6日には横浜スタジアムで行われたDeNA-広島戦で、キャラクターのマリオが始球式に登場した。さらにDeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana」がキャラクター帽子着用で登場したことで、ファンが「超かわいい」と悶絶している。

試合前に登場したマリオは大きな手袋をしつつも、しっかりとボールを握り、豪快な投球。ワンバウンドとなったが“豪速球”に球場はどよめきに包まれた。

マリオも話題となったが、この日、スタジアムに登場したdianaのメンバーはそれぞれ、マリオやルイージ、キノピオ、ヨッシーなどお馴染みのキャラクター帽子を着用し、パフォーマンスを披露した。

キュートな“変身”にファンも大喜び。ネット上には「dianaちゃんかわいいー」「ユニバで調達したのかな」「dianaキノコ帽子の破壊力よ」「ファンキャップ被っててかわゆい！」「何気にポイント高い」「ええやん」「現地行くべきだった」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）