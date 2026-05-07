エアアジアは、将来的にエアバスA220-500型機の導入を視野に入れる。未発表のエアバスA220-500型機は、現在運航しているエアバスA220型機の長胴型で、180席程度を配置できるとされている。エアアジアでは老朽化したエアバスA320型機の後継機とする方針で、同様の座席数を維持できるとした。エアバスA320ceoと比較し、燃費は20％向上する。5月6日には、エアアジアXがエアバスA220-300型機を150機確定発注した。カタログ価格で約190