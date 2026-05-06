気温が高くなる日も増え、日差しも気になってくるこの時季。注意したいのは、「頭皮の日やけ」です。分け目の日やけが深刻なダメージになると教えてくれたのは、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さん。女性の髪悩みに詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんとともに、頭皮の日やけ対策について教えてくれました。50代の読者をモデルに紹介します。日差しが強くなる時季は「頭皮の日やけ」に要注意