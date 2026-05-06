俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（19）が2026年4月30日、自身のインスタグラムを更新。春夏コーデのモデルショットを披露した。「本当に嬉しいですっ」本田さんは、ブランドのモデルを務めたことを報告し、肩出しワンピ姿や襟付きトップスとロングスカートのコーデなど7枚の写真を投稿した。「私もたくさんプライベートで着用していて、今回もモデルをさせていただけたこと、本当に嬉しいですっ」とつづっていた。インス