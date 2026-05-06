気温が高くなり、これからの時期は薄着の機会が増えます。そんなときに気になるのが体形です。ネット上では「最近、おなかが出るようになった」「体重が増えた」など、以前よりも太ったという内容の情報があります。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です気軽に運動できる方法としてウオーキングやランニングがありますが、どちらの方が内臓脂肪を効率的に落とすことができるのでしょうか。