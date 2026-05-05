アストロズ戦に先発【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手は4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦に先発。6回被安打5、8奪三振3失点で3勝目の権利を持って降板した。1点の援護をもらって迎えた初回、1死からアルバレスに右前打、ウォーカーに四球を与え、アルトゥーベの右前打で同点とされた。続くウォーカーの打席ではワイルドピッチで2点目を許した。2回は3者凡退。