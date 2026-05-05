日本時間午前0時過ぎに月間最優秀選手賞が発表された【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）MLB機構は4日（日本時間5日）、3月・4月の月間最優秀選手賞（月間MVP）を発表し、ドジャース・大谷翔平投手がナ・リーグ投手部門で選ばれた。投手部門で選出されるのは自身初。快挙から約7時間後、デーブ・ロバーツ監督が明かした“新情報”にLAメディアも注目した。大谷は今季3年ぶりに開幕から二刀流として