エブリィの特集でお伝えした鹿児島のチアダンスチームが世界大会で3位に輝きました。鹿児島市のチアダンスチーム「CAST Magic Faith」。4月にアメリカで開かれた世界大会「The Dance Worlds」に挑みました。「CAST Magic Faith」が出場した部門には12か国から33チームがエントリー。全力で演技に臨み、見事3位に入賞したということです。