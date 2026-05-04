浴室の鏡に白い汚れが付着していてなかなか落ちず、困った経験はありませんか。この白い汚れの正体や落とし方について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが浴室の「鏡の汚れ」を落とすテクニックです！公式アカウントは「浴室の鏡に付いた白い汚れ……実はそれ、水あかや金属石けんの汚れなんです！」と投稿。この白い汚れの上手な落とし方について、次のように紹