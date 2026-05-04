名シーンや緊迫する場面を引き立てる、ドラマBGMの数々。それらはどのように作られているのだろうか。ドラマ『医龍』の音楽を手掛けた作曲家本人が、その舞台裏を明かす。※本稿は、作曲家の澤野弘之『錯覚の音』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。ドラマのBGMはざっくり発注から生まれた当時の僕のドラマ劇伴（編集部注／BGMのこと）制作がどのような流れで進んでいたのか、特にアニメの制作スタイルとの違いから話を