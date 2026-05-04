名シーンや緊迫する場面を引き立てる、ドラマBGMの数々。それらはどのように作られているのだろうか。ドラマ『医龍』の音楽を手掛けた作曲家本人が、その舞台裏を明かす。※本稿は、作曲家の澤野弘之『錯覚の音』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

ドラマのBGMは

ざっくり発注から生まれた

当時の僕のドラマ劇伴（編集部注／BGMのこと）制作がどのような流れで進んでいたのか、特にアニメの制作スタイルとの違いから話を進めたい。アニメの劇伴制作は、多くの場合、音響監督（注1）などが作成する、いわゆる「メニュー表」に基づいて楽曲を作っていくスタイルが主流だ。

そこには「M-1：日常、ほのぼの」「M-2：戦闘シーン、緊迫感」といったように、具体的なシーンや感情の指示が書かれている。

しかし、僕がこれから話すドラマの制作ケースが業界の標準的な流れかというと、それは断言できない。なぜなら、僕がキャリアの初期に仕事をともにした1人の選曲家が、少しユニークな人物だったからだ。他の選曲家と仕事をする際には、アニメと同様にある程度のメニュー表を用意してくれる人もいる。だが、僕のキャリア初期、特にその特定の選曲家との仕事においては、全く異なるアプローチが取られていた。

僕の初期のドラマ作品は、ほとんどこの人物と一緒に手掛けていた。彼のやり方は、事前にメニュー表を一切用意しないというものだった。

（注1）主にアニメやゲームで、台詞や効果音、BGM（劇伴音楽）など映像作品内で使われる音響要素全般を統括する。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）