CHAEYOUNG（TWICE）が雨の表参道を歩く様子を自身のInstagramに投稿した。 （関連：【写真】TWICE CHAEYOUNG、雨が降る表参道を散策） TWICEは4月25日、26日、28日にMUFGスタジアム（国立競技場）での『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』を開催。CHAEYOUNGは「여름이 왔다（夏が来た）」と綴り、傘を指しながら街を歩く姿や、東京・南青山にある根津美術館前のフレンチカフェ「DOW