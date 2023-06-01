[5.3 ラ・リーガ第34節](RCDEスタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[エスパニョール]先発GK 13 マルコ・ドミトロビッチDF 5 フェルナンド・カレロDF 6 レアンドロ・カブレラDF 22 カルロス・ロメロDF 23 オマル・エル・ヒラリMF 2 ルベン・サンチェスMF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテMF 8 エドゥ・エスポジトMF 14 ラモン・テラッツMF 24 ティリス・ドランFW 9 ロベルト・フェルナンデス控えGK 1 アンヘル・フォルトゥノ