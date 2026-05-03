スタジオぴえろが本気でデザイン！ 『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』がラインナップ！
スタジオぴえろが本気でデザインしたブランド。「スタジオぴえろスタイル」が誕生した。第1弾として『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のTシャツやメタルマグネットが「スタジオぴえろストア」にて発売される。
アニメ制作会社公式通販「スタジオぴえろストア」はスタジオぴえろ設立の5月にあわせて、「スタジオぴえろが描く、新しいスタイル」をキャッチコピーに、「スタジオぴえろスタイル」を展開する。
第1弾として『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のヴィンテージ風TシャツとTシャツ形メタルマグネットが発売される。
TシャツはヴィンテージTシャツに感じられるような擦れ感のあるボディを採用。「スタジオぴえろスタイル」のデザインを最大限活かすために、発色やデザインの視認性を重視した印刷方法で展開。スタジオぴえろのデザイナーが一からデザインを作成し、各作品の魅力を新たな視点で表現している。
こちらの商品は７月頃、「スタジオぴえろストア」にて発売予定。現在予約を受け付け中だ。「スタジオぴえろスタイル」の今後の展開にも乞うご期待。
＞＞＞アイテムを写真でチェック！（写真21点）
（C）ぴえろ
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） （C）Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 （C）ぴえろ／集英社
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
アニメ制作会社公式通販「スタジオぴえろストア」はスタジオぴえろ設立の5月にあわせて、「スタジオぴえろが描く、新しいスタイル」をキャッチコピーに、「スタジオぴえろスタイル」を展開する。
第1弾として『魔法の天使クリィミーマミ』『幽☆遊☆白書』『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のヴィンテージ風TシャツとTシャツ形メタルマグネットが発売される。
TシャツはヴィンテージTシャツに感じられるような擦れ感のあるボディを採用。「スタジオぴえろスタイル」のデザインを最大限活かすために、発色やデザインの視認性を重視した印刷方法で展開。スタジオぴえろのデザイナーが一からデザインを作成し、各作品の魅力を新たな視点で表現している。
こちらの商品は７月頃、「スタジオぴえろストア」にて発売予定。現在予約を受け付け中だ。「スタジオぴえろスタイル」の今後の展開にも乞うご期待。
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（C）ぴえろ
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） （C）Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 （C）ぴえろ／集英社
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