ダイハツ「スライドドアワゴン」が“意外なユーザー”から熱い支持！今は軽自動車の人気が高く、2025年度（2025年4月から2026年3月）には、国内で販売されたクルマの37％を占めました。人気のカテゴリとあって、新型車も活発に投入されており、2025年にダイハツ「ムーヴ」がフルモデルチェンジしました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「スライドドアワゴン」です！（30枚以上）初代ムーヴは1995年に発売。1993年