走りの喜びを全員で！ホンダは、ドライバーだけでなく乗員すべてがスポーツカーの爽快感を味わえる、新しいセダンのあり方を追求した一台を開発していました。 20年以上前に、セダンの機能美とダイナミックな走行性能を高い次元で両立させた姿を示したのが「Sports 4 Concept（スポーツ4 コンセプト）」です。 【画像】超カッコイイ！ これがホンダの「“4人乗り”4ドアセダン」です！ 画像で見る（33枚）このコンセプトカー