少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探してきた『華丸丼と大吉麺』。開始から１年が経過し、初めてルールが改定された。 ©️ABCテレビ ３日（日）放送の『華丸丼と大吉麺』で、大吉がカメラに向かって高らかに宣言したその新ルールとは、「チャーハンは丼とみなします！」。その理由はおそらく、今回のロケ地・板橋区がチャーハンの聖地だからだろう。というわけで