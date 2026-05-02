7回の二塁打で打率.400に到達■阪神 7ー5 巨人（2日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が2日、甲子園球場で行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。8回の第5打席でリーグトップの8号ソロを放った。打率4割をキープしながら、打撃主要3部門を独占。「サトテル、はよメジャーいけ」「お願いだからメジャーに……」と、プロ野球ファンも“白旗”モードだ。確信の一発が聖地の空を舞った。8回、右腕ルシアーノ速球を振り抜いた。打