ホ軍でのユニ売り上げ…「村上＞そのほか同僚全員」【MLB】Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）現在3年連続でシーズン100敗を喫しているホワイトソックスに、空前の“特需”が到来している。今季から加入した村上宗隆内野手がグラウンド上でアーチを量産する中、球団は桁外れのジャパンマネーを引き込むことに成功している。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のジョン・グリーン記者は1日（日本時