「PLST（プラステ）」とウルトラマンシリーズ60周年記念コラボレーションのメンズTシャツ全4柄が、5月下旬より発売開始される。＞＞＞ULTRAMAN グラフィックTをチェック！（写真18点）日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、ウルトラマンシリーズ作品は展開されており、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。こ