サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、オンでもオフでも使いやすい、上質PUレザーを採用したシンプルトートバッグ「200-BAG188BK（ブラック）」「200-BAG188BR（ブラウン）」「200-BAG188NV（ネイビー）」を発売した。■シーンを選ばない洗練デザインビジネスにもカジュアルにも自然に溶け込む、無駄を削ぎ落としたシンプルデザイン。マットな質感のPUレザーが落ち着いた印象を演出し、持つ人の