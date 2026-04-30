武道キャスターきょうの県内は、すっきりしない天気でしたね。平島気象予報士一日を通して厚い雲に覆われました。きょうの県内は、冷たく湿った空気が流れ込んだ影響で、曇り空となり、気温も上がりませんでした。富山市の最高気温は16.4度と平年より低く、4月上旬並みとなりました。きょうは平日ですが、すでに大型連休に入っている人もいるようで、富山市の富岩運河環水公園には県内外から観光客が訪れていました。ただ、