武道キャスター

きょうの県内は、すっきりしない天気でしたね。



平島気象予報士

一日を通して厚い雲に覆われました。



きょうの県内は、冷たく湿った空気が流れ込んだ影響で、曇り空となり、気温も上がりませんでした。



富山市の最高気温は16.4度と平年より低く、4月上旬並みとなりました。



きょうは平日ですが、すでに大型連休に入っている人もいるようで、富山市の富岩運河環水公園には県内外から観光客が訪れていました。ただ、ひんやりとした空気で、上着を羽織る人の姿が多く見られました。





武道キャスターあすは高岡御車山祭なども予定されていますが、気になる天気はどうでしょうか。平島気象予報士残念ながら、あすは雨が降る見込みです。あすは、前線を伴った低気圧が、発達しながら本州付近を北東へ進みます。この影響で、県内にも湿った空気が流れ込み、雨雲が発達しやすくなります。また、低気圧の通過により、風も強まる予想です。 激しい雨や落雷、突風にも注意が必要です。武道キャスターあすは雨とのことですが、降る時間帯が気になります。平島気象予報士こちらは降水の予想です。雨は、明け方に降る所もありますが、朝にはいったんやむ見込みです。ただ、昼すぎからは再び降り出し、夜には雨脚が強まる時間帯もありそうです。武道キャスターあすはお出かけの際、傘が手放せない一日となりそうですね。