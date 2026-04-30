昨季ワールドシリーズMVPが「別格」と最敬礼を受ける背景…ドジャースの山本由伸投手といえば、並み居るメジャーの強打者たちが口を揃えて「アイツは別格だ」と最敬礼する投手の1人だ。それは投げる球の威力や巧みな投球術だけを指すのではなく、マウンドで見せる存在感やチームや球界に与える影響力もまた考慮した上での敬意なのではないかと思う。移籍2年目だった昨季は、ドジャース投手陣が相次いで負傷離脱する中、先発ロ