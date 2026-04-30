物価高の強い味方「鶏胸肉」。今回、“やる気1％でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、鶏胸肉と天かすを使ったザクザク食感が楽しめる「絶品クリスピーチキン」のレシピを教えてもらいました。お財布に優しい鶏胸肉でボリューム満点おかず天かすの衣でザクザク食感に。マヨネーズで食べると絶品の味わいです。●鶏胸肉で天かすクリスピーチキン【材料（4人分）】【写真】天かす入り