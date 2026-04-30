ラクにつくれて節約もかなう「鶏胸肉クリスピーチキン」レシピ。天かす衣のザクザク感がたまらない
物価高の強い味方「鶏胸肉」。今回、“やる気1％でもおいしくできるレシピ”をSNSで配信している、料理研究家のまるみキッチンさんに、鶏胸肉と天かすを使ったザクザク食感が楽しめる「絶品クリスピーチキン」のレシピを教えてもらいました。
お財布に優しい鶏胸肉でボリューム満点おかず天かすの衣でザクザク食感に。マヨネーズで食べると絶品の味わいです。
●鶏胸肉で天かすクリスピーチキン
【材料（4人分）】
鶏胸肉 小2枚（500g）
⇒ひと口大の細長いそぎ切り
天かす 150〜200g
A［めんつゆ（2倍濃縮）大さじ6 おろしニンニク、おろしショウガ（各チューブ）各8cm 片栗粉大さじ8］
サラダ油、マヨネーズ 各適量
【つくり方】
（1） 下味をつける
ポリ袋にAを入れる。鶏肉を加えて口を閉じ、よくもみ込む。
（2） 衣をつける
バットに天かすを広げ、（1）を入れて全体にまとわせる。
（3） 焼く
フライパンにサラダ油を5mm深さまで入れて中火にかけ、（2）を広げ入れる。途中で上下を返しながら2分ほど揚げ焼きにし、火をとおす。
※数回に分けて揚げ焼きにする場合は、1回ごとに油に残った天かすを回収する。
（4） 仕上げる
器に盛り、マヨネーズを添える。
［1人分536kcal］
＜ポイント＞
溶き卵や小麦粉なしで、天かすを肉にまとわせるだけで衣づけが完了。ラクで手が汚れずいいことずくめ。
※計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです