エンゼルス戦で本塁突入を狙った村上の走塁【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた“あわや”のクロスプレーに、日米のファンが肝を冷やしている。29日（日本時間30日）に本拠地で行われたエンゼルス戦で、本塁突入の際に相手捕手と交錯しそうになったヒヤリとする場面に対し、SNS上では「怪我しなくて本当によかった」「マジで勘弁」と安堵の声が漏れている。話