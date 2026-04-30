エンゼルス戦で本塁突入を狙った村上の走塁

【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた“あわや”のクロスプレーに、日米のファンが肝を冷やしている。29日（日本時間30日）に本拠地で行われたエンゼルス戦で、本塁突入の際に相手捕手と交錯しそうになったヒヤリとする場面に対し、SNS上では「怪我しなくて本当によかった」「マジで勘弁」と安堵の声が漏れている。

話題のシーンは、同点で迎えた6回の攻撃中に訪れた。四球で出塁した村上は、ヘイズの右前打で三塁へ進み1死三塁の好機を作った。ここで打席に入ったモンゴメリーが放った打球は二ゴロに。村上は勝ち越しのホームを狙ってスタートを切るも、前進守備を敷いていた二塁手から正確な送球が捕手に送られ、スライディングせずに駆け抜けた村上はアウトになった。

エンゼルスの捕手、ダーノーが村上の進路を塞いだかに見えたプレーだったため、ホワイトソックスベンチはチャレンジを要求。しかし、判定は覆らなかった。この場面に地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」も注目し、解説を務めるスティーブ・ストーン氏は、一歩間違えれば接触の際に村上の足首が骨折する可能性もあったと指摘した。

このプレーを取り上げたのが、米データ会社「コーディファイ・ベースボール」だ。公式X（旧ツイッター）で当該場面について触れると「やあ、ムラカミ。気を付けてね」と投稿した。怪我のリスクがあった“交錯”プレーに、SNS上のファンも騒然。「おぉこれか……ムネちゃん、怪我しなくてよかった（汗）」「村上危うく怪我させられるとこだった」「ちょ村上足危ないて。ちゃんとスライド（スライディング）しないと怪我だけはマジで勘弁」と悲鳴が上がった。

また、本塁突入の際に村上がスライディングをしなかったことについて「なぜムネは滑り込まなかった？ 奇妙なプレーに思えるね」と疑問の声が上がる一方で、「キャッチャーの足が入り込んで来たのを見て、瞬時に判断してスライディングやめたね。もしスライディングしてたら、レガースがあるとはいえ、キャッチャーが怪我してたかも……」と、最悪の事態を避けた咄嗟の判断だったと推測する声も寄せられていた。（Full-Count編集部）