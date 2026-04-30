白亜紀の海に生息した最古のタコが、最大で全長19mに達する巨大な頂点捕食者だった可能性が明らかになった。強靭な顎で硬い獲物を噛み砕いていただけでなく、高度な認知能力の存在を示唆する証拠も見つかったという。