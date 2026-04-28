GREEN×EXPO協会と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を展開する「EXPO 2027 オフィシャルストア そごう横浜店」を、2026年4月29日（水・祝）にオープンする。■博覧会の魅力を日常的に発信本店舗は、これまで同館の催事場で期間限定のポップアップショップとして展開し、好評を得てきた。2027年3月の開