夏の訪れを前に広島市内のデパートで、浴衣の販売が28日から始まりました。色鮮やかな浴衣から涼しげな落ち着いたデザインまで・・・。広島市中区のそごう広島店では、夏の訪れを告げる6月の「とうかさん大祭」に向けて、毎年この時期に浴衣の販売を始めています。売り場には花をモチーフにした人気の古典柄をはじめ、約100点が並びます。なかでも一押しは、汗が乾きやすく肌触りのいい浴衣で、今年は品ぞろえ