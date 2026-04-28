スカウトグループ「ナチュラル」の実態に迫った著者の清水氏国内最大級のスカウトグループ「ナチュラル」。女性を性風俗店やキャバクラに紹介して店舗からあっせん料を受け取る集団だが、その違法性・暴力性から警察が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の代表格として重点マーク。1月には公開手配の末に会長が逮捕されるなど、本腰を入れた解体作戦が展開中だ。地域限定の数十人単位のサークルに過ぎなかった従来のスカウト