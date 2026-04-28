あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第207回】これまでの最高的中金額っていくらですか？生涯収支も教えてください。（20代・男性）＊＊＊今週はマイラーズカップとフローラステークス。アドマイヤズーム強かったなぁ。朝日杯以来の勝利でしたが、やっぱり現4歳世代は優秀で