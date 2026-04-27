大分県立美術館の開館10周年を記念し、大分の自然などをテーマに制作されたインスタレーション作品の公開が始まりました。 【写真を見る】大分県立美術館に新作お披露目日田杉が回転する巨大オブジェOPAM開館10周年 1階アトリムで披露されたには「時の縁にてpassage of time」と名付けられた作品で、大分市出身のアーティスト・穴井佑樹さんがデザインを手がけました。日田杉で作られた巨大な円形パネルが