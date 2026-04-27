この春、県内の大学などを卒業した人の就職内定率は、3月末時点で98.2パーセントと去年の同じ時期を下回りました。富山労働局のまとめによりますと、今年3月に大学などを卒業した人で就職を希望する2900人のうち、就職が内定したのは2849人で、内定率は98.2パーセントでした。去年の同じ時期を0.5ポイント下回ったものの、現在の形式で調査を始めた1999年度以降で3番目の高さとなりました。富山労働局は今年の傾向とし