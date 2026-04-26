非正規職の単身者はどんな暮らしの問題を抱えているのか。住生活問題に詳しい研究者の葛西リサ氏は「賃貸暮らしの非正規労働者は、収入に対する住宅費の負担が高め。特に、氷河期世代の苦しみは大きい」という――。※本稿は、葛西リサ『単身高齢者のリアル――老後ひとりの住宅問題』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes■非正規労働者の居住貧