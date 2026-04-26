山形ワイヴァンズは26日、ホームで今シーズン最終戦を迎え、25日と同じ西地区1位の神戸ストークスと対戦しました。25日の試合で4連勝を阻まれ、リベンジを果たしたいところでしたが、第1クォーターから終始押される展開に。結果、66対108で敗れ、最終戦を勝利で飾ることはできませんでした。勝率で並ぶ岩手ビッグブルズに得失点差で上回られ、最終順位は東地区7チーム中6位となりました。2シ&