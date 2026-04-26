『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山田あい"令和の超新星"こと山田あいちゃんが4月27日（月）発売『週刊プレイボーイ19・20合併号』のグラビアで、今回もダイナマイトすぎるボディを惜しげもなく披露。しかも、どんどんパワーアップしていて、今回も圧倒的な存在感。このカラダ、ヤバすぎる！【写真】山田あいのダイナマイトボディ＊＊＊【グラドル仲間と温泉旅行に】――ロケ地は宮古島で、今回もものすごいダイナマ