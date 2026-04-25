4月22日、高市早苗首相は第4回日本成長戦略会議を開催し、裁量労働制など労働時間制度の見直しについて「検討を加速」するよう上野賢一郎厚労相に指示した。 裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、労使間であらかじめ定めた時間（みなし労働時間）を働いたとみなす制度。 高市首相は22日の会議で次のように述べている。 「裁量労働制については、経済界として健康確保、長時間労働防止、処遇改善にしっかり取り