【ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日 開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center スクウェア・エニックスは「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」にて、「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」の新規要素を公開した。 「FFXIV: 白銀のワンダラ