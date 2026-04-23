２３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４８．０４ポイント（０．９５％）安の２５９１５．２０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６９．１５ポイント（０．７９％）安の８７３２．６３ポイントと続落した。売買代金は２５５３億７９３０万香港ドル（約５兆２０４６億円）に拡大している（２２日は２２８３億２６０万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続