２３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４８．０４ポイント（０．９５％）安の２５９１５．２０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６９．１５ポイント（０．７９％）安の８７３２．６３ポイントと続落した。売買代金は２５５３億７９３０万香港ドル（約５兆２０４６億円）に拡大している（２２日は２２８３億２６０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。ホルムズ海峡封鎖を背景とした原油相場の高止まりや、中国企業の業績動向が気がかり材料だ。ホルムズ海峡の支配権を巡り、米国とイランは双方で海峡を封鎖。昨夜のＮＹ商品取引所では、ＷＴＩ原油先物が３．７％高の９２．９６米ドル／バレルに上昇している。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感や、米半導体株高が支えだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が５．９％安、民間自動車メーカーの吉利汽車ＨＤ（１７５／ＨＫ）が５．０％安、電子機器製造受託サービス（ＥＭＳ）中国大手の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。比亜迪電子のほか、ＥＶ（電気自動車）などの下げも響き、ハンセン科技（テック）指数は２．０％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、エアラインやツアー会社など旅行関連が安い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が６．１％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．８％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が４．５％、同程旅行ＨＤ（７８０／ＨＫ）が２．７％、携程集団（９９６１／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。燃油高騰の影響が危惧されている。繁忙期のメーデー連休（５月１〜５日）が近づいているにもかかわらず、中国の航空各社は燃油コスト高を踏まえ、多数のフライトをキャンセルしていると伝わった。

自動車セクターも急落。吉利汽車のほか、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が８．０％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が６．４％安、嵐図汽車科技（７４８９／ＨＫ）が５．２％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．３％安で引けた。販売不振が懸念されている。業界団体の週間データによると、４月第３週（１３〜１９日）の１日当たり乗用車小売台数は、前年同期比３３％減の３万５７４２台に縮小した。

半面、石油セクターは高い。中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が６．９％、百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が４．４％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が４．２％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。

半導体セクターの一角も物色される。晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が４．３％高、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．７％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が２．３％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。半導体パッケージング・テスティング機器大手のＡＳＭＰＴについては、１〜３月期決算の利益３倍が引き続き材料視されている。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３２％安の４０９３．２５ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。非鉄・レアアース、産金、医薬、自動車、不動産、運輸、保険・証券、インフラ建設なども売られた。半面、石油・石炭は高い。銀行、公益、食品飲料も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）