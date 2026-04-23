成長に必要不可欠なビタミンKを納豆で補うには！？納豆にプラスしたい食材4選 元気の源ねばねば納豆 納豆に含まれるビタミンKには止血作用も 納豆、豆腐、油揚げなど、豆を素材にした食材には、鉄や亜鉛のほかマグネシウムも含まれています。マグネシウムは骨をつくるうえで久かせない栄養素で、体内でエネルギーをつくり出すときにも必要となり、筋肉や血圧のコントロールにも関わっています。これらの食材は、