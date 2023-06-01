新料金プランの「ペイトク2」などを導入するソフトバンクですが、値上げ対象は既存の料金プランにも及びます。また、メインブランドだけでなく、サブブランドのワイモバイルも6月2日に料金が改定されます。6月1日までに加入した既存ユーザーは12月まで値上げが猶予されるものの、それ以降に新しく契約する際には注意が必要です。 ソフトバンクは、サブブランドのワイモバイルも料金値上げに踏み切る。現行プラン